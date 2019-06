Fux-Oper als göttlicher Triumph der Tugend

Pure Freude im Orchester

Und so ahnt man nichts Gutes, als sich Dirigent Alfredo Bernardini beim Auftritt auch noch kurz in einer Dekoration verheddert. Sollten die rhythmischen Fallstricke in Fuxens Partitur noch für weitere Fauxpas sorgen? Doch die Angst erweist sich glücklicherweise als unbegründet, denn wie das Barockorchester Zefiro die Partitur in Folge entwirrt, ist pure Freude. Vom großzügig ausgekosteten Adagio in Apollos Arie „Ferma, o cara“ bis hin zum lyrischen Zwitschern in Dafnes „Và prigioniero“ werden alle musikalischen Feinheiten dieses göttlichen Siegs der Tugend über das Begehren klar herausgearbeitet.