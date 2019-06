Zwei starke Frauen für eine große Idee

13 Abschnitte vom Überfuhrsteg bis zum Josef Mayburgerkai wurden angedacht. „Wir haben Treppenanlagen, Stege oder Pontons und Plattformen miteingebaut“, erinnert sich Architekt Franz Damm. Auch so genannte Auskragungen, also Verbreitungen, an Uferbereichen wie der Staatsbrücke wurden angedacht. „Alles im Einklang mit dem Hochwasserschutz, das war die Herausforderung“, sagt Damm.