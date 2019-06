Noten und Beurteilungen sind jetzt „top secret“

Interview mit Stefanie Fasching vom Rechtsinstitut der Uni Klagenfurt:

„Es war eigentlich schon immer so!“



„Krone“: Was hat diese weltfremde Datenschutzregelung im Klassenzimmer verloren?

Stefanie Fasching: Das war eigentlich schon immer so, es hat sich nur niemand daran gehalten. Jetzt sind alle vielmehr sensibilisiert.



Was passiert, wenn es Verstöße dagegen gibt?

Vorgesehen sind enorm hohe Strafzahlungen, bis in die Millionen. Schulen sind von diesen Strafen ausgenommen.



Geht es nur um Schularbeiten oder auch um mündliche Prüfungen?

In den Datenschutz fallen alle schriftlichen Arbeiten - und alle Fächer. Also keine mündlichen Prüfungen und auch natürlich keine Zeugnisse, weil die im Regelfall ja nicht verlesen werden.



Auch WhatsApp darf nicht verwendet werden, wird es aber sehr oft. Geht es ohne diese Kommunikationsplattform?

Bei meinen Vorträgen quer durch alle Schulstufen, in denen ich über den Datenschutz aufkläre, habe ich noch keinen Schüler ohne Smartphone getroffen - oft das neueste und modernste Modell. Zu WhatsApp selbst gibt es Alternativen, die das Bildungsministerium empfiehlt.