„Scamp the Tramp“ ist hässlichste Hund der Welt

„Scamp the Tramp“ setzte sich gegen 18 andere Hunde durch und brachte Morones ein Preisgeld von 1500 Dollar (1325,56 Euro) ein. Die Jury des „World‘s Ugliest Dog Contest“ in der Kleinstadt Petaluma legte Wert auf alles, was als unschön gilt: Glupschaugen, schiefe Zähne, O-Beine, buckelige Rücken.