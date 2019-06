Wo es bei der steirischen Feuerwehr „brennt“

Das Schneechaos in der Obersteiermark führte es im Jänner einmal mehr vor Augen, wie wichtig die freiwilligen Helfer für Österreich sind. Das Thema Dienstfreistellung wird emotional diskutiert. Doch was brennt den Florianis noch unter den Nägeln? Antworten gaben die Feuerwehr-Stammtische in den vergangenen Monaten.