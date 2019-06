Wachsen Smartphone-Nutzern Hörner am Hinterkopf?

Ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen der Bildung des Knochens am Hinterkopf und der Nutzung bzw. Nutzungsdauer von Smartphones oder Tablets lässt sich aus der Studie jedenfalls nicht herauslesen. So erklärte etwa der Mediziner Evan Johnson gegenüber der „New York Times“ zu der australischen Studie befragt, dass sich derartige „Knubbel“ theoretisch bilden können, wenn Menschen den Kopf für längere Zeit nach vorne beugen. In dieser Position drückt ein Band, das dabei hilft, den Kopf zu halten, gegen den Schädelknochen. „Der Knochen passt sich an, indem er einen kleinen Hügel oder Höcker ausbildet.“ Der Höcker stelle aber auch Johnsons Meinung nach keine Gefahr dar: „Die Tatsache, dass Sie diesen kleinen knöchernen Vorsprung in Ihrem Schädel haben, bedeutet nichts“.