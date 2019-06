Soziologin: „Frauen mitschuldig an Grabschereien“

Die Aussage einer Soziologin auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund hat für einige Empörung gesorgt. So erklärte die Sozialwissenschaftlerin Barbara Kuchler (45) während einer Podiumsdiskussion, Frauen in enger Kleidung müssten sich über sexuelle Übergriffe nicht wundern. Vielmehr trügen sie sogar eine Mitschuld an „Grabschereien“, wie Kuchler meint.