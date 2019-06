Es wollen wieder mehr Steirer Priester werden

1950 wurden 26 Priester geweiht

Das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da konnte sich die Kirche vor lauter Bewerbern kaum erwehren. In den 1950ern war die Zahl der Priesterweihen fast jedes Jahr zweistellig, anno 1950 gab es sage und schreibe 26. Die Jugend von heute will am liebsten „Influencer“ (das sind die Stars im Internet), Fußball-Profi, Manager oder weiß der Teufel, was werden - Priester steht jedoch nicht auf der Liste der Traumberufe.