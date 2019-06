Grüner Abschied von „seelenzärtlicher“ Vassilakou

„Junge Frau aus Athen“ veränderte die Stadt

Vassilakou selbst bedankte sich in ihrer Rede wiederum bei den Grünen, und zwar dafür, „dass die Grünen einer jungen Frau aus Athen die Möglichkeit gegeben haben, die Stadt zu verändern. Wir sind nicht bloß eine politische Bewegung, sondern auch eine Familie. Für mich war es ein Privileg, Teil der grünen Familien zu sein. Weil hier Menschen sind, die an etwas glauben. Für mich ist es eine Ehre, all diesen Menschen ein Gesicht und eine Stimme gegeben zu haben“. Sie habe das jedoch nicht alleine geschafft, wie sie betonte: „Ich wurde von vielen getragen, ich wurde von den Grünen unterstützt, man hat an mich geglaubt: Daher kam meine Kraft“, so Vassilakou in ihrer Abschiedsrede.