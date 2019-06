Ausbau der Hallenbäder für Sicherheit der Kinder

Zu wenig Hallenbäder

Besonders am Landreicht die Anzahl an Hallenbädern oft nicht aus, um ganzjährig den Bedarf an Schwimmkursen für die Schulklassen zu decken. Die Folgen sind dramatisch: In den Städten sind Bäder überbucht, Schwimmkurse können oft nicht mehr angenommen werden.In diesem Zusammenhang fordert RK-Präsident Walter Aichingereine ausreichende Bäder-Infrastruktur für mehr Sicherheit in der Bevölkerung: „Schwimmen ist eine Lebenskompetenz.“