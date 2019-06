Sensationelle Kuhnle gewinnt in Bratislava!

Groß war auch die Freude bei Cheftrainer Helmut Oblinger. „Dass Conni es drauf hat, war uns am Beginn der Saison schon klar. Ihre Leistungen im Training waren immer um einiges besser als in den Rennen. Ich hoffe, dass ihr der Knopf aufgegangen ist und es so gut weiterläuft.“ Bei der WM im September wird in der teaminternen Qualifikation entschieden, wer im K1 den erst zu fixierenden Olympia-Quotenplatz bekommt.