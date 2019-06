Junges Duo brach in Häuser ein und legte Brand

In mehrere Häuser eingebrochen

Ebenfalls in der Goethegasse griff sich das Duo zwei Fahrräder. Wieder zurück in der Germergasse drangen der 17-Jährige und sein älterer Begleiter über die Terrassentür in ein Haus ein. Im Schlafzimmer trafen sie aber auf den Gebäudebesitzer und traten mit leeren Händen den Rückzug an. Gegen 4 Uhr ereignete sich dann der letzte Akt des stundenlangen Unterfangens. Erneut ging es via Terrassentür in ein Wohngebäude, wo wieder der Hausbesitzer wartete. Dieser verständigte sofort die Polizei. Der 18-Jährige wurde daraufhin in der Nähe des letzten Tatorts festgenommen. Seinem Komplizen gelang die Flucht, er wurde laut Polizei später ausgeforscht.