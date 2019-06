Salafisten-Prediger hält Vortrag in Wien

Extremismusstudie: „Aktuell führender salafistischer Prediger“

In einer vom deutschen Außenministerium finanzierten Studie über Extremismus in Bosnien vom September 2018, auf die sich das Nachrichtenmagazin in seiner neuen Ausgabe beruft, wird Kuduzovic als „aktuell führender salafistischer Prediger“ bezeichnet. Ein Report des Western Balkans Extremism Research and Policy Analysis Forum des staatsnahen British Council aus dem Jahr 2018 weist Kuduzovic als „einen Führer der salafistischen Bewegung in der Region“ und „einen der einflussreichsten Missionare in Bosnien“ aus.