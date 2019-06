Else auch ohne Fräulein im Dilemma

Thomas Arzt: Auch sie kommt in eine Situation, in der die Grenze verschwimmt zwischen dem, was sie will und dem, was von ihr gewollt wird. Das Stück stellt die Frage, wo der Machtmissbrauch beginnt, wann ein Flirt gefährlich wird. Wir schauen also in den Kopf der Else rein und hören drei verschiedene Elsen. Wir werden dann sehen, welche Seite sich durchsetzen wird.