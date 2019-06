Er stellt sich den Most-Diven

„Im Vorjahr habe ich 1000 Liter Most aus 1300 Kilogramm Obst im Freien per Hand gepresst“, wurde ihm das Wissen von seinem Urgroßvater vererbt. Dabei setzt Unterberger auf eine wilde Spontanvergärung. „Wichtig ist, die Mostbirne in mehreren Etappen zu ernten und spätestens am Folgetag zu verarbeiten. Ein No-Go ist frühreifes Obst“, erklärt der 44-Jährige, dass der reine Apfel- oder der reine Birnenmost in Kunststofftanks gefüllt wird. Alles Bio versteht sich.