Hagi-Junior-Show! Rumänien rockt die U21-EM

Demarai Gray (79.) und Tammy Abraham (86.) konnten für England lediglich zweimal ausgleichen. Bei Kroatien spielte der Admiraner Marin Jakolis bis zur 56. Minute. Mit dem Ausscheiden von England steht auch fest, dass es kein Play-off für die Olympia-Teilnahme geben wird. Die vier Halbfinalisten sind für die Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert. Wäre England, das als Teil Großbritanniens kein eigenes Olympia-Team stellen kann, ins Halbfinale gekommen, hätte es am 28. Juni in Cesena ein Play-off um den vierten Startplatz gegeben.