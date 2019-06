Harald Schmidt zieht über Jan Böhmermann her

„Late Night ist auch, wenn nichts los ist“

Zwar verdiene Markus Lanz, der Abend für Abend im Hauptprogramm zu sehen ist, das große Geld. Böhmermann, der nur einmal pro Woche auf Sendung ist, strampele sich hingegen im Off ab. „Als Marxist muss ich sagen, es zählt nur eines: Man muss die Produktionsmittel in die Hand kriegen. Sonst bleibt man Tagelöhner“, so Schmidt weiter zur Rolle von Böhmermann. „Bei allem Respekt für die Kollegen: Late Night ist täglich, auch wenn nichts los ist. Wenn Trump wieder einen Tweet raushaut, ist es leicht, eine Show zu machen. Aber wenn Jens Spahn die Mütterrente auch für Einradfahrer einführen will, fängt der Job erst an.“