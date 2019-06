Eltern finden eigenen Sohn (16) tot im Badezimmer

Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr hatten die Eltern gegen 23.30 Uhr die Einsatzkräfte kontaktiert. Während Rettungsmitarbeiter den Jugendlichen ins Freie brachten und dort zu reanimieren versuchten, begannen die Feuerwehrleute mit der Kontrolle von weiteren Wohnungen in dem Gebäude in der Margaretenstraße. Einige Appartements wurden gewaltsam geöffnet, in eine Wohnung drangen die Feuerwehrleute über eine Drehleiter ein. Die Reanimation blieb unterdessen erfolglos, der 16-Jährige war noch am Einsatzort gestorben.