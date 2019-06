Wolkenbruch beendete Sturms erstes Testspiel

Der Himmel öffnete die Schleusen

Erst war’s also Hosiner, der groß im Bild war. Pünktlich mit dem Pausenpfiff war’s dann aber der Wettergott, der die Regie übernahm. Platzregen, Blitze. Abbruch. Was auch Sturm-Coach El Maestro hinnehmen musste. „Schade, das war eine tolle Veranstaltung. Man hört ja immer, was Sturm in diesen Regionen für eine Bedeutung hat - wenn man das aber dann selbst erlebt, ist das schon sehr cool“, strahlte ein durchnässter Maestro, der seine Mannen in seiner ersten Trainingswoche intensiv forderte.