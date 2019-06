Gletscher im Himalaya schmelzen doppelt so schnell

„Bisher deutlichstes Bild“ über Gletscherschmelze

Steigende Temperaturen in dem Gebirge seien der Hauptgrund für die schnellere Gletscherschmelze, so die Autoren. So lag die durchschnittliche Temperatur zwischen 2000 und 2016 um ein Grad Celsius höher als im Vergleichszeitraum von 1975 bis 2000. Die Studie liefere das bisher „deutlichste Bild darüber, wie schnell die Gletscher im Himalaja schmelzen und warum“, sagte Hauptautor Joshua Maurer von der Columbia University in New York. Die Studie untermauert frühere Forschungen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Himalaja-Region, umfasst aber ein geografisch größeres Gebiet und einen längeren Zeitraum.