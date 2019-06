Salzburg-Fans in Sorge - aber Bullen bleiben ruhig

Montag startet Meister Salzburg in eine neue Ära: Neo-Trainer Jesse Marsch lädt zum ersten Training. Aber die Fans sind vor der ersten Champions-League-Saison in der Bullen-Ära besorgt. Die Kommentare im Netz sind eindeutig. So meint „foxdevilwild“ stellvertretend für viele: „Da spielt man einmal Champions League, und dann lässt man Trainer und die halbe Mannschaft gehen. Das ist mir zu hoch.“