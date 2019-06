Rose warnt Deutschlands U21-Team vor ÖFB-Elf!

Eher nicht auf dem Platz zu sehen sein wird Robin Koch. Der 22-Jährige warnte seine DFB-Kollegen auch vor seinem Freiburg-Kollegen Philipp Lienhart, Ehrentorschütze beim 1:3 gegen Dänemark. „Sie kommen eher über den Teamgeist und sind gerade in der Zentrale - in der Innenverteidigung und auf der Sechs mit Philipp - gut aufgestellt“, analysierte Koch. Aufpassen müsse man auch bei Standards. „Philipp hat schon ein Tor gemacht, aber auch die Innenverteidiger sind gefährlich“, wusste der DFB-Akteur. Für ihn ist das Duell „klar was Besonderes“. „Wegen der Nähe und weil einige Jungs bei uns in der Bundesliga spielen“, erklärte Koch.