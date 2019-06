„Stranger Things“: Das Böse kommt jetzt im Sommer!

Der Countdown läuft: In knapp 14 Tagen geht auf Netflix die dritte Staffel der Kultserie „Stranger Things“ an den Start. Der finale Trailer, der am Freitag veröffentlicht wurde, verspricht einen monströsen Horror-Trip in die knallbunten 80er-Jahre. Ab 4. Juli gibt es ein echtes Wiedersehen mit Will, Lucas, Mike, Dustin und Elf.