ÖSV verabschiedet Sportdirektor-Legende Pum!

Der ÖSV hat am Freitag in Wien im Zuge der jährlichen Länderkonferenz zahlreiche Ehrungen vorgenommen und verdienstvolle Sportler in den Ruhestand verabschiedet. Unter den Neo-Sport-Pensionisten ist bald auch Hans Pum, der nach über 40 Jahren im ÖSV aufhört. Zuletzt war er seit 2010 Sportdirektor für alle Sparten. „Es ist natürlich schon sehr emotional. Die Tätigkeit im Skiverband, das war mein Leben. Für mich war das nie Arbeit, das war Leidenschaft“, sagte Pum.