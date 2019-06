Brennende Kerze führte in Landeck zu Wohnungsbrand

Gegen 15.45 Uhr konnten Mitarbeiter eines in einem Mehrparteienhaus im Erdgeschoß etablierten Betriebs durch die Gebäudelüftung deutlichen Brandgeruch wahrnehmen. „Da der Brandgeruch nicht zuordenbar war, wurde die Stadtfeuerwehr Landeck verständigt“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Feuerwehr konnte mittels Wärmebildkamera feststellen, dass eine Wohnungstür in dem Mehrparteienhaus stark erwärmt und aus der Wohnung deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar war. „Nach der Türöffnung durch die Feuerwehr konnte ein Brand im Hausgang der Wohnung festgestellt werden“, so die Exekutive. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob sich Personen in der Wohnung befinden, wurde zeitgleich mit den Löscharbeiten auch eine Personensuche durchgeführt. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, Personen befanden sich zum Glück keine in der Wohnung. Die im Anschluss durchgeführte Brandermittlung ergab, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine brennende Kerze, welche auf einer Kommode im Hausgang aufgestellt war, zum Brand geführt hatte.