Pensionistin mit E-Bike gestürzt - schwer verletzt

Eine 71-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 21. Juni um 16.55 Uhr mit ihrem E-Bike in Bachmanning vom Bachmannsberg kommend in Richtung Ortszentrum. Dabei verkeilte sich offensichtlich die auf dem Gepäckträger befindliche Jacke im hinteren Reifen, wodurch dieser blockierte und die Frau zu Sturz kam.