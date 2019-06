Komplize nach Bogen-Attacke auf „Ex“ ausgeforscht

„Ich will nicht mehr“

Hintergrund des Vorfalls am 5. Juni dürfte die Trennung des Paares vor etwa drei Wochen gewesen sein. Die Frau hatte ihren Ex-Freund, der nicht mehr bei ihr wohnte, bereits Mittwochfrüh als vermisst gemeldet, nachdem sie einen Zettel mit der Botschaft „Ich will nicht mehr“ gefunden hatte. Am Abend des 5. Juni flog dann plötzlich ein Pfeil in Richtung der 50-Jährigen, als sie gerade vor dem Haus auf der Gartenbank saß. Sie wurde nicht getroffen. Die Polizei ging von Beginn an davon aus, dass der Schütze ihr ehemaliger Lebensgefährte war, denn der Pfeil gehörte ihm. Es lief eine groß angelegte Suchaktion an.