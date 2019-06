Porsche bringt im 718 den Saug-6-Zylinder zurück!

Das neue Boxer-Triebwerk leistet in beiden Modellen 420 PS (35 PS mehr als im Vorgänger-GT4) und stellt ein Drehmoment von 420 Nm zur Verfügung. In Kombination mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe beschleunigen die Mittelmotor-Sportler in 4,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, maximal sind im Spyder 301 km/h und im Coupé 304 km/h möglich. Den Kraftstoffverbrauch gibt der Hersteller mit 10,9 l/100 km an.