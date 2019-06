A11 wegen Unfall mit drei Lkw stundenlang gesperrt

Weil drei Lkw auf der Karawankenautobahn aufeinanderkrachten, war die A 11 am Freitag zwei Stunden lang in Richtung Slowenien für den gesamten Verkehr gesperrt. Ein kilometerlanger Stau war die Folge. Ein 51-jähriger slowenischer Kraftfahrer hatte einen vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Lkw-Zug übersehen und war mit seinem Sattelzug auf diesen aufgefahren, dadurch wurde der Lkw in einen weiteren Sattelschlepper geschoben.