Frauen rein in Stadien! Infantino setzt Iran Frist

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Irans Fußballverband eine Frist bis zum 15. Juli gesetzt, Frauen künftig den Stadion-Besuch zu erlauben. In einem Brief an den iranischen Verbandschef Mehdi Taj forderte Infantino diesen auf, entsprechende Maßnahmen seitens der Fußball-Behörden, aber auch von staatlicher Seite vor der für den Iran im Herbst beginnenden Qualifikation zur WM 2022 zuzusichern.