Jung, wild und garantiert stimmig

Die Salzburger Musiker Robert Schoosleitner, Lukas Kranjc, Lukas Moser, Matthias Leboucher, Rafael Trujill, Paul und Lorenz Widauer, Max Rehrl, Stefan Konzett sowie Markus Gruber machen in der Szene schon lange von sich hören. So machten sie doch mit ihrem FunkXpress nicht nur in heimischen Clubs, sondern auch schon beim Jazzfestival in Bulgarien Station, und wurden 2016 sogar mit dem Joe Zawinul-Preis ausgezeichnet.