Vereine zeigen ihr soziales Engagement

Singen, Theater spielen, Brauchtum pflegen: Das Schaffen und Wirken der Vereine in Finkenstein ist breitgefächert. Das soziale Engagement bringt nun viele von ihnen für eine besondere Veranstaltung zusammen: Auf der Burgruine Finkenstein wird „Die Geschichte vom Brandner Kaspar“ aufgeführt. Dabei werden Spenden für in Not geratene Gemeindebürger gesammelt.