Weidesaison beginnt: Landwirte weiter verunsichert

Angekündigtes Gesetz verzögert sich

Zeitgleich ist die Wandersaison in vollem Gange. Nach dem „Kuh-Urteil“ (ein Tiroler Bauer wurde nach einem tödlichen Kuh-Angriff auf eine Urlauberin verurteilt) herrscht aber immer noch Unsicherheit. „Viele Bauern haben wirklich angedacht, dass sie ihre Almen sperren würden“, so Hafellner. „Aber umgesetzt hat es kaum jemand. Das wäre auch ein Rückschritt für unsere gute Kultur des Miteinanders auf der Alm.“ Was aber verunsichert: „Das angekündigte Gesetz, das den Almbesucher mehr in die Pflicht nimmt, wurde durch die Regierungskrise noch nicht umgesetzt.“