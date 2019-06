„Frizzey Light“ Benefiz Event: Licht im Schatten

Dringende Hilfe in Nepal

Für die bevorstehende „Helptour 2019/20“ in Nepal steht einiges an: Im November beginnt der Bau eines Blindeninternats, außerdem soll auf der Tour Waisenkindern und Frauen in Pokhara sowie den Indigenen Völkern im Dhaulagiri Gebiet auf 8000 Metern Höhe Unterstützung zukommen.