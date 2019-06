Für Kinder in Not: 1000 Kilometer nonstop

„Habe es selbst erlebt“

John McGurk läuft seit 30 Jahren für Aidswaisen in Afrika, behinderte Kinder in Israel oder sozial schwache Kinder in Warschau. Bisher konnte er so bereits 1,5 Millionen Euro an Spendengeldern sammeln. Seine Motivation rührt aus der eigenen Vergangenheit. Er wuchs früh als Waise in Heimen auf und wurde schwer misshandelt. „Ein Kind ohne Kindheit ist wie ein Regenbogen ohne Farbe. Ich habe es am eigenen Leib erlebt“, schildert der Schotte. „Es ist grausam und schmerzt ein Leben lang.“