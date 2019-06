Drohungen und Dauerstress: Gefährliche Politik

Aktion gegen Hofer: Nicht gefährlich - aber nicht weniger abscheulich

Nicht gefährlich - aber nicht weniger abscheulich und verletzend: ein Twitter-Eintrag des SPÖ-Mitarbeiters Paul Pöchhacker im Zuge des vergangenen Bundespräsidentschaftswahlkampfes. Er hatte Norbert Hofer Helmut Qualtingers „Krüppellied“ gewidmet. Der FP-Politiker war im Jahr 2003 mit dem Paragleiter in Stubenberg am See abgestürzt und hatte sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Seitdem ist Norbert Hofer auf einen Gehstock angewiesen.