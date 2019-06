Erster Brückenschluss wurde „eingeschwommen“

In Linz heißt es nicht „Land in Sicht“, sondern: „Brücken in Sicht!“ Der Stahlkörper für die erste von zwei Bypassbrücken, die neben der Voestbrücke gebaut werden, ist seit gestern beinahe fertig. Der letzte schwere Stahlteil für dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst wurde erfolgreich eingeschwommen und angeschlossen!