Spanien-Star muss mit 70 Stichen genäht werden

Haarsträubende Vorkommnisse beim Aufstiegs-Playoff-Spiel in Spanien. Beim Match Deportivo La Coruna gegen Real Mallorca (2:0) erweisen sich die Gäste als übermotiviert. Die Hausherren gehen in Führung durch Fede Cartabria (37. Minute) und vier Minuten später folgt eine Szene, die so schnell von keinem vergessen wird. Marc Pedraza (32) rutscht mit Übereifer auf einen Ball am Mittelfeld, erreicht ihn aber nicht, wohl aber das Gesicht von Alex Bergantinos (34).