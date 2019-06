Der elfte Titel bleibt in der Warteschleife

Als zehnfacher Landesmeister zählt Christian Juza zu den arriviertesten Salzburger Springreitern. Auf den elften muss der Lamprechtshausen-Boy indes noch mindestens ein weiteres Jahr warten. Denn die heute auf der Georgenberg-Anlage startenden Titelkämpfe lässt er zugunsten von Tochter Antonia Weixelbraun aus, die sich nach dem in Hagen (D) endgültig gelösten Ticket für die EM in Zuidwolle (Hol) ab Mittwoch in Wr. Neustadt einer letzten Formkontrolle unterziehen will.