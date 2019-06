Die „Steirerkrone“ hilft bei Schulproblemen

Die Schulzeit sollte eigentlich eine schöne für die steirischen Jugendlichen sein, doch häufig bringt sie dem Nachwuchs nur Stress, Ärger und Sorgen. Jetzt, kurz vor den Ferien, müssen viele auch noch schlechte Noten ausbügeln. So wie fünf von hundert Maturanten, die die Mathematik-Reifeprüfung „versemmelt“ haben. Können sie sich ihren Fleck bei der so genannten Kompensationsprüfung nicht ausbügeln, heißt es für sie: zurück an den Start.