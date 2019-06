Austria: Keine Cup-Finali, keine Entschädigung

„Vernünftige Lösung“

„Es ist uns gelungen, eine vernünftige Lösung zu finden, mit der beide Seiten gut leben können“, erklärte Austrias AG-Vorstand Markus Kraetschmer. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, dankte den „Veilchen“ „für die partnerschaftliche Vorgehensweise in dieser Causa“. Der ÖFB will nun „alle dem Kriterienkatalog entsprechenden Standorte in Österreich erneut zu einer Angebotslegung einladen“ und in seiner Präsidiumssitzung am 14. September eine Entscheidung treffen.