Linzer Forscherin rechnet sich an die Weltspitze

Universelle Strukturen der Finanzmärkte

Christa Cuchiero (36), Absolventin des Akademischen Gymnasiums in Linz, die einzige Frau unter den sechs START-Preisträgern, erforscht an der WU Wien „Universelle Strukturen in der Finanzmathematik“ bzw. „universelle Strukturen der Finanzmärkte“ mithilfe der Mathematik. Die Ergebnisse werden entscheidend sein für individuelle Investitionsentscheidungen und systemische Risikoeinschätzungen. Derzeit ist sie in Kolumbien und dann in Chicago unterwegs, wo sie Mathematik-Vorträge hält.