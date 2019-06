Pitt schickt Aniston heimliche Liebesschwüre

Um seine Ex zu erobern, fahre Pitt aber auch die ganz großen Geschütze auf: Er habe Aniston vorgeschlagen, ein paar Tage in Cannes zu verbringen. Demnach will Pitt die 50-Jährige ins „Hotel du Cap-Eden-Roc“, in dem eine Nacht 18.000 Dollar (rund 16.000 Euro) kostet, einladen. Es sei ein Ort, der die beiden verbindet: An der Cote d‘Azur verbrachte das Paar früher glückliche Momente.