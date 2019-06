Burgschauspieler Peter Matic 82-jährig verstorben

Geboren wurde Matic am 24. März 1937. Nach einer privaten Schauspielausbildung bei Dorothea Neff war er zunächst am Theater in der Josefstadt engagiert, bevor Stationen in Basel und München folgten. An den Staatlichen Schauspielbühnen Berlins etablierte er sich später als einer der Stars des Schillertheater-Ensembles.