Todesfalle Untersberg: Wo die Gefahren lauern

Mordversuch am 1973 Meter hohen Berg

So versuchte ein Halleiner (damals 46) im Juli 2006 einen Steirer (damals 32), in dessen Lebensgefährtin er sich bei einer Kur in Villach verliebt hatte, umzubringen. Er stieß den Rivalen aus Graz bei einer gemeinsamen Wanderung mit der Frau hinter deren Rücken vom Dopplersteig in den Rosittengraben. Das Opfer überlebte schwer verletzt und wurde ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Hier kam es zum zweiten Mordversuch. Der Halleiner drang eine Woche nach dem ersten Angriff in die Intensivstation des Spitals ein. Er riss dem Steirer die Beatmungsschläuche heraus und versuchte noch, ihm mit einem Stanleymesser die Kehle durchzuschneiden. Danach fügte er einem zweiten Patienten (damals 71) mehrere Schnittwunden zu, er wollte keine Zeugen haben. Der Mann wurde später bei einem Prozess zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt in Puch ein, ohne die Aussicht auf frühere Entlassung.