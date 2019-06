Droht wegen Beschädigung der EU-Flagge bald Haft?

Wer Flaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen in einem öffentlichen Rahmen beschädigt oder in anderer Art herabwürdigt, dem drohen in Deutschland und Österreich in letzter Konsequenz sogar Haftstrafen. Diese strafgesetzliche Bestimmung gilt allerdings nicht für EU-Flaggen und Symbole der Union. Mit einem Gesetzesentwurf will das deutsche Bundesland Sachsen nun diese Lücke schließen. Angriffe „auf das Ansehen der Symbole der EU“ seien nicht hinnehmbar, heißt es in einer Gesetzesiniative, die nächste Woche in der Länderkammer des Parlaments diskutiert werden soll.