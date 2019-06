In Baden bei Wien wird ganz in Weiß gefeiert

Bereits zum neunten Mal hüllt sich die Kurstadt Baden ein Wochenende lang ganz in Weiß und präsentiert sich von seiner jugendlichen und unbeschwerten Seite: Am 28. Juni und am 29. Juni geht „Baden in Weiss“ über die Bühne - das weiße Fest für Jung und Alt. Über 30.000 Menschen waren jeweils in den vergangenen Jahren mit dabei und auch heuer erwarten die Veranstalter wieder so viele Besucher, die am Freitag bei der langen Einkaufsnacht in der Fußgängerzone durch die Gassen ziehen und am Samstag bei den unvergesslichen Partys die Nacht zum Tag machen werden. City4U hat die Infos: