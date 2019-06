Aston Martin bringt „göttliche“ Hypersportler

Die nahe Verwandtschaft zwischen Valkyrie und Valhalla ist unverkennbar. In beiden Fällen zeichnen sich die Extremsportler durch ein Carbon-Chassis mit radikalem Aerodynamik-Konzept aus. Dabei soll der Valhalla das etwas alltagstauglichere Modell in der neuen Familie sogenannter „V Cars“ sein. Das liegt unter anderem an einem geräumigeren Innenraum, der sich zudem besser für die Mitnahme von Gepäck eignet.