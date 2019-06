Welt- und Europameister Fernando Torres hört auf

Der spanische Ex-Welt- und Europameister Fernando Torres hat das Ende seiner Karriere angekündigt. Nach 18 aufregenden Jahren sei der Moment gekommen, die Laufbahn zu beenden, sagte der 35-Jährige in einem am Freitag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Torres, derzeit bei Sagan Tosu in Japan, lud für Sonntag zu einer Pressekonferenz ein, auf der er Details erläutern wolle.