Radfahrer nach Sturz in künstlichem Tiefschlaf

Ein Radfahrer ist am Donnerstag vom Brucker Hausberg, dem Hochanger, Richtung Jugendgästehaus im Weitental in der Steiermark gefahren und dabei gestürzt. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde von seinen Kollegen erstversorgt. Aufgrund des Verletzungsmusters musste ihn das Rote Kreuz in künstlichen Tiefschlaf versetzen.